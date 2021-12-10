رويترز: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولقاءات إيجابية في فيينا

أفاد موقع "Nournews" الإيراني اليوم الجمعة أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدتا اجتماعات إيجابية في فيينا، مضيفا أن تفاصيل نتائج تلك الاجتماعات ستعلن قريبا.

وذكرت وكالة أنباء "Nournews" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه "أثناء إجراء المباحثات النووية في فيينا حدثت تفاعلات بناءة بين الوكالة والمسؤولين الإيرانيين في فيينا".

من جهته قال مساعد وزير الخارجية، كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني إن الفریق الإیرانی المفاوض دخل مباحثات فیینا بإرادة جادة، منقتدا بذلك بشكل غير مباشر عدم جدية بعض الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول احياء الاتفاق النووي.

وأضاف باقري اليوم الجمعة في حديث للصحفيين أنه ألغى باقي لقاءاته واجتماعاته كي يتمكن من المشاركة في مباحثات فيينا، ويدل ذلك على إرادة ايران الجادة في هذه المفاوضات.

وردا على سؤال حول النصوص الإيرانية المقترحة أوضح باقري أن المباحثات بهذا الشأن بدأت ليلة أمس.

وبدأت في فندق كوبورغ بفيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أمس الخميس بحضور رؤساء الوفود المفاوضة الموقعة على الاتفاق لمراجعة نصوص المقترحات الايرانية، حيث تقرر في هذا الاجتماع مواصلة المناقشات حول النصوص المقترحة على مختلف المستويات.

ویمثل الاجتماع استمرارا للجولة السابعة من المباحثات لإحياء الاتفاق النووي والتي بدأت الاثنين الماضي 29 نوفمبر في فيينا.

المصدر: رويترز، إرنا