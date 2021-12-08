طهران: نجحنا في بيع النفط وجباية عائداته وإدخالها إلى الاقتصاد الإيراني
أعلنت الحكومة الإيرانية، أن وزارة النفط نجحت في بيع النفط وجباية عائداته، وإدخالها إلى الاقتصاد الإيراني.
وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي: "تعتبر الحكومة أن من واجبها رفع العقوبات وتتابع هذا الملف بجدية"، لافتا إلى أنه "بالتوازي مع الجهود المبذولة لرفع العقوبات، نعمل على إفشالها وتقليل اثرها".
وأضاف بهادري جهرمي: "لقد نجحت وزارة النفط في بيع النفط وجباية عائداته وإدخالها إلى الاقتصاد الإيراني".
وأكمل: "إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتأمين النقد الأجنبي، شهدنا مساعي كبيرة لبيع النفط وإعادة العملة الصعبة الناتجة عن صادرات النفط والسلع، وحققنا انفراجا جيدا في هذا المجال".
المصدر: RT
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