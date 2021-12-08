إيران تحذر من "سرقة نفطها" في البحر

حذرت مسؤولة إيرانية بالأمم المتحدة من مخاطر ظاهرة سرقة النفط الإيراني في البحر منذ العام الماضي، مشيرة إلى أن "هذه السياسات الاستكبارية الأحادية" زادت الأوضاع في البلاد تدهورا.

ودعت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران في الأمم المتحدة زهراء ارشادي المجتمع الدولي لإدانة هذه الإجراءات اللاقانونية التي تعد تهديدا للتجارة الحرة في البحر وحرية البحار.

وقالت المسؤولة إن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الحظر والعقوبات الأمريكية أحادية الجانب، أدت إلى الاختلال في حرية حركة خطوط الملاحة البحرية الإيرانية، ما زاد من التأثيرات السلبية الشديدة لتفشي فيروس كورونا على الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدبلوماسية الإيرانية أمس الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة حول المحيطات وحقوق البحار.

إقرأ المزيد

وأشارت ارشادي إلى أن التواجد المستمر للأساطيل العسكرية في الخليج لدول من خارج المنطقة لا يؤثر فقط بشدة على أمن الدول الساحلية وأنشطة وحركة السفن فيه، بل من شأنه أيضا أن يؤدي لتشديد التلوث البحري وخفض الموارد البحرية.

واعتبرت الدبلوماسية الإيرانية أن بناء الجزر الاصطناعية في الخليج مضر للأحياء البحرية النادرة ومن شأنه أن يعرض الحياة الطبيعية للموارد البحرية الفريدة للخطر.

المصدر: "إرنا"