كشفت وكالة أنباء فارس عن هوية من وُصف بأنه ضابط استخبارات إسرائيلي متخصص في الشأن الايراني وخبير في الأمن السيبراني.

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وأفادت "فارس" بأن هذا الضابط الإسرائيلي الكبير يدعى "أوهاد زيدنبرغ"، وهو من مواليد عام 1994، وكان يعمل في وحدة استخبارات إلكترونية للمراقبة وفك التشفير تسمى "الوحدة 8200"، وهو محلل كبير وقائد للوحدة. وكان يعمل في هذه الوحدة 62 شخصا.

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وذكرت الوكالة أن زيدنبرغ يجيد اللغة الفارسية، وإضافة إلى تخصصه في الشؤون الإيرانية ، فهو خبير في إدارة تهديدات المعلومات ، ومسؤول عن التحقيق في التهديدات التي ترعاها الحكومات (إيران بشكل أساسي)، وهو باحث أول في الاستخبارات الإلكترونية ، وخبير في تصميم البنية التحتية للأخبار المزيفة، وخبير في الأمن السيبراني وتتركز مهمته في التحقيق في هجمات القراصنة الإيرانيين ضد مصالح "النظام الإسرائيلي" في جميع أنحاء العالم.

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يشغل زيدنبرغ في الوقت الحالي، حسب "فارس" منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Cyber ​​Threat Company" ويساهم في تخطيط عمليات وكالات الأمن وأجهزة المخابرات التابعة لـ"النظام الإسرائيلي" ضد إيران ، بما في ذلك الموساد.

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وذُكر أن مراسل وكالة فارس حصل مؤخرا على كمية كبيرة من البيانات الشخصية وتفاصيل الهوية والتفاصيل الخاصة لعدد كبير من كبار جواسيس "النظام الصهيوني"، وإذا لزم الأمر، سيتم في المستقبل نشر جزء صغير من هذه البيانات.

المصدر: فارس