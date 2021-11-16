بينها ملف "النازحين السوريين" وإعادة إعمار المرفأ.. مباحثات بين وزير الخارجية التركي ونظيره اللبناني

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، في بيروت، ووقعا اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين.

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وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال مولود تشووش أوغلو: "جئنا لزيارة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وقدمنا الدعم بـ5 ملايين دولار أميركي، وتحدثنا عن إعادة إعمار المرفأ وأكدنا أننا جاهزون للمساهمة بموضوع البنى التحتية والفوقية".

وأضاف تشاووش أوغلو: "يجب أن يتخطى الجميع المشاكل الحاصلة في لبنان لكي لا يضطر الشعب اللبناني دفع ثمن المساومات الإقليمية، ونشعر بالحزن جراء الأزمة الحاصلة بين لبنان ودول الخليج، ونتمنى أن يتم حل هذه المسألة عبر المفاوضات، و تركيا جاهزة للقيام بدورها".

وأكمل: "أتيت للتأكيد على دعم تركيا للبنان ودعوة ميقاتي لزيارة تركيا وإجراء التحضيرات الأولية للزيارة".

من الجانب اللبناني، أوضح عبد الله بو حبيب قائلا: "قمت ووزير خارجية تركيا بتوقيع اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين، ونعمل على مذكرة تفاهم في مجالات أخرى، ونعمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على كل منا".

وتابع: "لبنان وتركيا يعانيان من عبء النزوح السوري، لذلك يجب توحيد الجهود والمقاربة لمسألة النزوح والطلب من المجتمع الدولي التقاسم العادل للأعباء، أو العمل على إعادة النازحين الى بلدهم".

المصدر: "الجديد"