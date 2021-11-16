أوغلو: أجندة تركيا الوحيدة في لبنان هي المساهمة في دعم أمنه واستقراره

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أجندة تركيا الوحيدة في لبنان هي المساهمة في إحلال السلام والهدوء والرفاهية للشعب اللبناني، ودعم أمن واستقرار وسيادة لبنان.

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وفي مقال له نشرته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أكد أوغلو أنه "في نطاق سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية، سنواصل وبكل الفرص المتاحة لنا، توفير جميع إمكانياتنا وقدراتنا لأشقائنا اللبنانيين. وواصلت تركيا، كونها الدولة الأكثر سخاء في العالم، تخصيص ما يقارب 1 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدات الإنسانية في العام 2020".

ورأى أن "لبنان سيخرج حتما أقوى من الأزمة التي يمر فيها. وستواصل تركيا القيام بدورها من أجل ازدهار ورفاهية لبنان الصديق والشقيق".

وأضاف وزير الخارجية التركي، إنه "وفقا للبنك الدولي، يمر لبنان بواحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم خلال الـ 150 عاما الماضية، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لينهض لبنان من جديد من تحت الأنقاض، وأن يحافظ على هويته الفريدة، حيث تعيش فيه مختلف الأديان والثقافات في سلام. نتمنى أن يستخدم لبنان طاقته وقوته، ليس لدفع ثمن المفاوضات الإقليمية وعدم الاستقرار، بل ليقف شعبه على أقدامه ثابتا".

وتابع قائلا: "انطلاقا من الأهمية التي نوليها لاستقلال لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، فقد تبرعنا في هذا الوقت الصعب بالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد الوقاية الشخصية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي خلال هذه الفترة الصعبة. وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب التركي في 28 تشرين الأول/أكتوبر، على قرار مواصلة مساهمتنا في قوات حفظ السلام (اليونيفيل) لسنة أخرى. وسنواصل دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية كافة".

المصدر: "الجمهورية"