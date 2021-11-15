وزير الخارجية التركي يصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إلى مطار بيروت الدولي، آتيا من طهران، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أوغلو سيفتتح خلال زيارته إلى لبنان، مشاريع إنمائية عدة في عدد من المناطق ساهمت بلاده في تمويلها.

وكان في استقباله بالمطار ممثلة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مديرة المراسم في الوزارة عبير علي، سفير تركيا باريش اولوسوي وأركان السفارة.

وغادر أوغلو المطار من دون الإدلاء بأي تصريح، على أن يعقد مع نظيره اللبناني مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد ظهر غد الثلاثاء في مقر الوزارة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"