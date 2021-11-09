لافروف: روسيا وكازاخستان بمواقف متشابهة تتبنيان الحوار مع حكومة طالبان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا وكازاخستان، تتبنيان الحوار مع حكومة طالبان في أفغانستان، على أساس مواقف متشابهة.

وذكر لافروف، أن هذه المواقف تهدف إلى تحقيق تسوية دائمة بين الأطراف الأفغانية، وضمان أمن الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة.

وأضاف لافروف، في مقالة بعنوان "روسيا وكازاخستان: تعاون بلا حدود"، نشرتها اليوم صحيفة "روسيسكايا غازيتا": يساعدنا الإحساس بكتف الصديق في حل المشكلات الميدانية. نقوم معا بانتظام بتحليل التهديدات الإرهابية ومخاطر المخدرات القادمة من أفغانستان. وبمواقف متشابهة نبني الحوار مع سلطات الأمر الواقع في هذه الدولة بهدف تحقيق تسوية دائمة بين الأطراف الأفغانية، وضمان أمن الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة".

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وأشار لافروف إلى أنه وفقا للمعاهدة المبرمة بين روسيا وكازاخستان حول حسن الجوار والتحالف في القرن الحادي والعشرين، الموقعة في عام 2013، تنفذ الدولتان سياسة خارجية منسقة، تستند إلى الالتزامات التحالفية واستخدام قدرات الاتحادات المتعددة الأطراف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: تاس