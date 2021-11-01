لافروف: المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي استقرار دول آسيا الوسطى

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المهمة الرئيسية لروسيا تتمثل في منع زعزعة استقرار حلفائها في منطقة أسيا الوسطى، بعد وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هو استقرار دول آسيا الوسطى، لأن حدودنا مع حلفائنا في آسيا الوسطى مفتوحة، ولا يوجد نظام تأشيرات مع جميع هذه الدول تقريبا.

وأضاف أنه قبل شيء، من الضروري منع زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة، ما قد يساهم في تزايد التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان.

المصدر: تاس