روسيا تتوقع اعتماد لقاحها "سبوتنيك لايت" ضد كورونا في عشرات الدول

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأربعاء عن عملية اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا جارية حاليا في 30 دولة.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن هناك خطط لإنتاج اللقاح الروسي (الذي تم تسجيله حتى الآن في أكثر من 15 دولة) في أكثر من 10 دولة أجنبية، منها الهند والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والمكسيك والأرجنتين وصربيا وتركيا.

ويمثل "سبوتنيك لايت" الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره في العالم.

وأعلن مركز "غماليا" العلمي الروسي الذي طول اللقاح أن "سبوتنيك لايت" أظهر حماية فعالة بقدر 70% ضد سلالة "دلتا" من فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر منذ التطعيم.

المصدر: "تاس"