روسيا تكشف عن تفاصيل دراسة لفاعلية لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور "دلتا"

أعلن مركز "غماليا" العلمي الروسي عن أن لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة قد أظهر حماية فعالة بمستوى 70% ضد سلالة "دلتا" من فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر بعد التطعيم.

جاء ذلك في بيان مشترك نشره اليوم الأربعاء الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "غماليا" لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور لقاح "سبوتنيك لايت"، حول نتائج تحليل فعالية هذا اللقاح ضد متحور "دلتا".

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وأوضح البيان أن فاعلية اللقاح "سبوتنيك لايت" ذي المكون الواحد (الجرعة الواحدة)، وهو المكون الأول من لقاح "سبوتنيك-V" ضد نسخة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تبلغ 70%، خلال ثلاثة أشهر من التطعيم، وفقاً لبيانات مركز "غماليا".

كذلك جاء في البيان أن فاعلية اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" تزيد في الفئة العمرية ما دون 60 عاما، حتى حد 75%، كما أنها أعلى من ذلك في الحماية من دخول المستشفى وضد الحالات الشديدة.

وقد أظهرت مؤشرات فعالية "سبوتنيك لايت" نظيراتها لعدد من اللقاحات الأجنبية ذات المكونين/الجرعتين، والتي تظهر انخفاضاً كبيراً في فعاليتها حتى مستوى يقل عن 50% بعد انقضاء 5 أشهر من التطعيم.

وذكر البيان أن فعالية "سبوتنيك لايت" أحادي المكون ضد سلالة "دلتا" كجرعة معززة للقاحات أخرى، ستكون قريبة من مستوى فاعلية لقاح "سبوتنيك V" ذي الجرعتين ضد ذلك المتحور، أي أكثر من 83% ضد الإصابة بالعدوى وأكثر من 94٪ ضد الاستشفاء.

وأجرى مركز "غماليا" التحليل على عينة 28 ألف شخص تلقوا لقاح "سبوتنيك لايت" مرة واحدة، مقارنة بمجموعة ضابطة من 5.6 مليون مواطن غير ملقحين، واستندت الدراسة إلى بيانات تم الحصول عليها في موسكو في يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال تقرير يتضمن نتائج تحليل فاعلية "سبوتنيك لايت" ضد متحور "دلتا"، إلى بوابة MedRxiv للمقالات العلمية في مجال الطب، لنشره هناك خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المكون من جرعتين في 70 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 4 مليارات شخص، وأن لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي المكون قد وافقت أكثر من 15 دولة على استخدامه وهو قيد التسجيل في 30 دولة أخرى.

من الجدير بالذكر أن كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة أعلى من جرعتي "فايزر" ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت البيانات الإيجابية استناداً إلى الدراسات السريرية في الأرجنتين وغيرها من البلدان، سلامة اللقاح وارتفاع كفاءته كجرعة معززة للقاحات المنتجين الآخرين.

كذلك أظهرت بيانات الدراسات السريرية من الأرجنتين ارتفاعاً ملحوظاً في كفاءة "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة للقاحات الأخرى، قريبة من مؤشرات فاعلية "سبوتنيك-V" ضد نسخة دلتا المتحوّرة، والتي تزيد عن 83% ضد الإصابة، و94% في الحماية من دخول المستشفى، وذلك على خلفية القفزة في الإصابات بكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل لقاح "فايزر" فاعلية قدرها 47% فقط ضد سلالة دلتا.

المصدر: RT