صندوق الاستثمار الروسي: "سبوتنيك لايت" يحمي من "سلالة دلتا" بشكل أفضل من العديد من اللقاحات

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة، يحمي بشكل أفضل من العديد من اللقاحات الأخرى وخاصة فيما يتعلق بسلالة "دلتا".

وقال في مؤتمر "بلومبرغ إنفست غلوبال": "سينشر الصندوق الأسبوع المقبل بيانات تفيد بأن لقاح (سبوتنيك لايت) أحادي المكون أكثر فاعلية ضد سلالة دلتا من معظم اللقاحات ذات الجرعتين".

من جهتها، وافقت الإمارات، في وقت سابق، على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة كلقاح قائم بذاته.

وسجلت مصر اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" أواخر سبتمبر الماضي.

وأظهر لقاح "سبوتنيك لايت" فعالية تصل 93.5% خلال حملة التطعيم به الجارية في باراغواي، حسب وزارة صحة هذا البلد.

بدورها، أعلنت منظمة الصحة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، عن حل المشكلة التي تسببت في تعليق عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT