اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إنه تم منذ بداية العام اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا.

وذكرت بوبوفا، أن السلطات الصينية سجلت في الصيف الماضي، إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور.

وأضافت بوبوفا، للصحفيين اليوم الاثنين: "في هذا العام، تم تسجيل حالتين لانتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر. تم تسجيل هذه الأمثلة وإقرارها، من قبل منظمة الصحة العالمية. في روسيا تم تسجيل حالة واحدة، وفي هذا الصيف تم تسجيل نفس الحالة في الصين".

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في وقت سابق، أشارت بوبوفا إلى أنه تم في روسيا بناء نظام مراقبة لانتقال محتمل بين الأنواع للإنفلونزا، ولا سيما من الطيور إلى الإنسان.

المصدر: تاس