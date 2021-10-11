بوبوفا تحذر من زيادة مخاطر انتشار الطاعون بسبب تغير المناخ

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن مخاطر انتشار الطاعون، بدأت في الازدياد بسبب تغيرات المناخ في العالم.

وأضاف بوبوفا، في حديث للصحفيين: "نحن بالطبع، نرى وجود تغيير في حدود بؤر الطاعون على سبيل المثال. ويرتبط ذلك بالاحتباس الحراري، وبتغيرات المناخ وبتأثير الإنسان على البيئة الطبيعية. نحن نشهد اليوم زيادة في ظهور الطاعون في العالم. هذا أيضا من مخاطر اليوم".

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ووفقا لها، من المهم جدا اليوم، التصدي لمثل هذه الحالات بسرعة.

ويشار إلى أن الطاعون، هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق الحشرات الطفيلية من خلال القوارض البرية، ومن بينها حيوان الغرير.

وينتقل الطاعون من الحيوانات المريضة إلى البشر، بما في ذلك من خلال استهلاك اللحوم الملوثة.

المصدر: تاس