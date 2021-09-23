أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن اللقاء بين الطرفين جاء في "البيت التركي" الذي يقع مقابل مقر منظمة الأمم المتحدة، مبينة أن اللقاء الذي جرى بعيدا عن عدسات الصحافة، حضره من الجانب التركي، وزيرا الدفاع، خلوصي أكار، والثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، إلى جانب بن علي يلدريم، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية، الحاكم في البلاد.

هذا وانطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الثلاثاء الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة الـ76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة)، وتصدرت موضوعات تغير المناخ وفيروس كورونا وأفغانستان جدول الأعمال.

المصدر: "الأناضول"