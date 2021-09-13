في ظهور نادر له.. صهر أردوغان يحضر مباراة بكرة القدم (صورة)

شوهد بيرات البيرق وزير المالية السابق وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدرجات مباراة كرة القدم بين ناديي "غلطة سراي" و"طرابزون سبور".

وأقيمت المباراة الأحد بمجمع "شانول جونش" الرياضي في مدينة طرابزون.

وحضر البيرق المباراة مع والده صادق ونجله محمد، وتم تداول صور عائلة ألبيراق في المدرجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını izlemek için gittiği tribün locasında görüntülendi. pic.twitter.com/x9reC8APJh — Anons (@haberanons) September 13, 2021

يذكر أن البيرق أعلن في نوفمبر الماضي استقالته من وزارة الخزانة والمالية عبر بيان نشره في حسابه بتطبيق "إنستغرام".

وأرجع البيرق سبب الاستقالة إلى دوافع صحية، حيث توارى عن الأنظار تماما عقب استقالته، وحرص على عدم الظهور في أي مكان لعدة أشهر.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم خلالها رصد البيرق منذ الاستقالة، حيث ظهر لأول مرة في صلاة الجمعة بمنطقة شامليجا وظهر للمرة الثانية بمطعم في منطقة السليمانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد ألبيرق في مسقط رأسه، طرابزون، بعدما ظهر في المرتين السابقتين بمدينة إسطنبول.

يذكر أن استقالة البيرق المفاجئة من منصبه جاءت مع تصاعد الغضب الشعبي ضده بسبب سوء الوضع الاقتصادي واتهامه من المعارضة بالفشل في أداء مهام منصبه.

المصدر: "زمان" + RT