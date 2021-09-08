ردود فعل القوى السياسية في أفغانستان على حكومة "طالبان"

انتقد بعض القوى السياسية البارزة في أفغانستان تشكيلة الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" في أفغانستان.

وقال صلاح الدين رباني، زعيم حزب "الجمعية الإسلامية"، أحد أكبر الأحزاب في أفغانستان، إن حكومة "طالبان" غير متوازنة. وأضاف بيان للحزب أن "إعلان تشكيلة الحكومة أظهر أن "طالبان" أكثر احتكارا وتطرفا في السياسة والحكم من الزعماء السابقين".

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من جهته، قال عطا محمد نور، الذي يقود كتلة منشقة عن "الجمعية الإسلامية"، في منشور على "فيسبوك"، إن "إعلان الحكومة يتعارض مع جميع القواعد والقوانين. وهذا رمز للهيمنة والاحتكار والعودة إلى الماضي".

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت أن تشكيلة حكومتها قابلة للتغيير، وإن مهامها تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة قضاياهم.

المصدر: "طلوع نيوز"