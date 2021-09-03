بلينكن: لا أخطط للقاء مسؤولي "طالبان" في قطر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا ينوي حاليا إجراء لقاءات مع مسؤولي حركة "طالبان" الأفغانية خلال زيارته إلى قطر.

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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "لا خطط لدي حاليا لإجراء أي لقاءات مع طالبان في الدوحة هذه الزيارة تخص بالدرجة الأولى علاقاتنا مع قطر والإعراب عن شكرنا لها على الدعم الذي قدمته".

بدوره، أوضح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى، دين تومبسون، أن الولايات المتحدة لا تخوض حاليا اتصالات مباشرة مع قيادة "طالبان"، وسيتم اتخاذ قرار حول ما إذا يجب القيام بذلك في وقت لاحق بناء على الخطوات التي ستتخذها الحركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن سيلتقي في الدوحة، التي سيزورها من 6 إلى 8 سبتمبر، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

المصدر: وكالات