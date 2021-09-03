بلينكن قبل زيارة الدوحة: قطر تقوم بعمل بطولي حقا

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيسافر إلى قطر يوم الأحد، معتبرا أنها تقوم بـ"عمل بطولي" بمساعدتها في تنفيذ عملية الإجلاء من أفغانستان.

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وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، أنه سيزور الدوحة للاجتماع بمسؤولين قطريين وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من مساعدة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان.

وأضاف بلينكن أنه سيلتقي بأفغان وموظفين في قطر "التي تقوم حقا بعمل بطولي على مدار الساعة".

كما ذكر أنه سيسافر بعد ذلك إلى قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا للمشاركة في اجتماع وزاري ولقاء نظيره الألماني، هايكو ماس.

وتمثل قطر من أهم نقاط عبور اللاجئين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من بلادهم، كما سبق أن أرسلت السلطات القطرية 3 رحلات على متنها خبراء فنيين إلى مطار كابل للعمل على إعادة تشغيله.

المصدر: "رويترز" + وكالات