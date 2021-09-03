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بايدن والسيدة الأولى يزوران الجنود الجرحى في مستشفى عسكري

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بايدن والسيدة الأولى يزوران الجنود الجرحى في مستشفى عسكري
Reuters TOM BRENNER
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران الجنود الجرحى في مستشفى "والتر ريد" العسكري بمدينة بيثيسدا في ولاية ماريلاند.

ويأتي ذلك بعد أيام من حضور بايدن لمراسم استقبال جثامين العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي على مطار كابل أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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يذكر أن 13 عسكريا أمريكيا قتلوا في الهجوم على مطار كابل الأسبوع الماضي، الذي أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.

وتعهد الرئيس بايدن بملاحقة قادة "داعش" أينما كانوا، ومحاسبتهم على الهجوم.

المصدر: "رويترز"

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