جون كيري يحث الصين على اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة تلوث المناخ

حث المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، الصين على بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاث الغازات خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم أمس، للحفاظ على البيئة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الوزير كيري أكد على استمرار التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع العالم لمعالجة أزمة المناخ، التي يجب التعامل معها بالجدية والإلحاح المطلوبين، وحث جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ خطوات إضافية للحد من الانبعاثات".

المصدر: رويترز