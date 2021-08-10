أوستن يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني الوضع في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه بحث الوضع في أفغانستان خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان للجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي على"تويتر" بهذا الصدد: "بحثنا اهتمامنا المشترك باستقرار المنطقة وأكدت رغبتي في مواصلة تطوير العلاقات الأمريكية الباكستانية المهمة".

Earlier today, I spoke with Pakistan’s Chief of Army Staff General Bajwa. We discussed our mutual interest in regional stability, and I reiterated my desire to continue improving the important U.S. – Pakistan relationship. pic.twitter.com/RzVAM6qqhW — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 9, 2021

وأشير في بيان للبنتاغون إلى أن الوزيرين بحثا "الأهداف المشتركة الخاصة بالأمن والاستقرار في المنطقة".

وناقش الجانبان "الوضع الراهن في أفغانستان والأمن والاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية في مجال الدفاع في سياق أوسع".

يذكر أن أفغانستان تشهد تصعيدا للقتال بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، وذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

المصدر: RT