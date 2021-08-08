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الدفاع التركية تعلن "تحييد" 6 عناصر من "العمال الكردستاني" شمال سوريا

أخبار العالم

الدفاع التركية تعلن
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 6 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان أنه "ردا على الهجمات التي شنها الإرهابيون على منطقة عملية "درع الفرات" بشمال سوريا، وقتلت بوحشية مدنيين أبرياء، تم استهداف مواقع إرهابية محددة".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين، بينهم منفذ الهجوم الذي استهدف، الخميس، رافعة مدنية وسيارة إسعاف كانت في طريقها للمساعدة في منطقة عملية درع الفرات".

المصدر: "الأناضول"

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