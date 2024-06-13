ماكرون يعلن إطارا ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان

أعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار ثلاثي على خارطة طريق فرنسية لاحتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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وصرح ماكرون للصحافيين في ختام أول يوم من الاجتماعات في جنوب إيطاليا: "لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان وخصوصا مع الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الفرنسي "اعتمدنا مبدأ ثلاثية تجمع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها.. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".

وتهدف هذه الآلية إلى تنسيق المبادرات التي تقوم بها باريس وواشنطن.

وتحاول فرنسا منذ نهاية يناير احتواء المواجهات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني والتي تتسع رقعتها.

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وكانت باريس قد طرحت مبادرة أولى تم تعديلها في بداية شهر مايو بناء على طلب بيروت التي اعتبرت أن صيغتها تصب إلى حد بعيد في مصلحة إسرائيل.

وتنص الخطة خصوصا على وقف أعمال العنف من الجانبين وانسحاب "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى حتى مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل بحسب مسؤولين لبنانيين.

وتنص أيضا على أن تمنح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حرية تحرك كاملة في المنطقة مع تعزيز دور الجيش اللبناني وعديده.

ويرفض حزب الله الخوض في أي مفاوضات من هذا النوع مشترطا وقفا دائما لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

المصدر: أ ف ب