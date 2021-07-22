مدينة تشنغتشو الصينية تبدأ عمليات التنظيف بعد عواصف قتلت 33 شخصا

بدأ سكان مدينة تشنغتشو، بوسط الصين التي دمرتها العاصفة، بإزالة الطين من منازلهم ونقل السيارات المحطمة في أعقاب الفيضانات التي قتلت 33 شخصا على الأقل وتسببت في خسائر مادية كبيرة.

وتحولت الشوارع إلى أنهار وتقطعت السبل بالناس في الشقق والمكاتب والفنادق والمنازل الريفية في عشرات المدن والبلدات.

وفي أسوأ حادث في مدينة تشنغتشو، لقي 12 شخصا حتفهم ليلة الثلاثاء في محطات مترو أنفاق غمرتها المياه.

ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن 8 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين في الفيضانات.

كما انقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغاز وتم إنشاء أكثر من 40 موقعا مؤقتا في المدينة لتوفير المياه النظيفة.

المصدر: "أسوشيتد برس"