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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الصين إلى 33 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الصين إلى 33 شخصا
Reuters
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أعلنت إدارة الطوارئ في الصين عن ارتفاع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في مقاطعة خنان إلى 33 شخصا، بالإضافة إلى 8 في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن السيول تسببت في مقتل 25 شخصا وفقدان 7 آخرين.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الطوارئ، بدءا من 16 يوليو، قُتل 33 شخصا في جميع أنحاء المقاطعة بسبب الفيضانات، وتم الإبلاغ عن 8 أشخاص مفقودين.

ويقطن في المنطقة المنكوبة أكثر من 3 ملايين شخص، تم إجلاء 375 ألف شخص بشكل عاجل من المناطق الخطرة، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الكارثة 215 ألف هكتار، فيما قُدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ1.22 مليار يوان.

المصدر: نوفوستي

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