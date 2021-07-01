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موسكو: بعض الأطراف في مفاوضات فيينا النووية تحتاج إلى مزيد من الوقت

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موسكو: بعض الأطراف في مفاوضات فيينا النووية تحتاج إلى مزيد من الوقت
Reuters Carlos Barria
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أكدت روسيا أن بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران ليست مستعدة حتى الآن للانتقال إلى المرحلة النهائية من الحوار.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف (وهو يترأس وفد موسكو في المفاوضات النووية) على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس: "محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لن تستأنف ما لم تكن جميع الدول المشاركة فيها مستعدة لما يفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، والأمر ليس كذلك الآن، ويحتاج بعض المشاركين إلى مزيد من الوقت".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من غير المرجح أن يعقد اجتماع جديد ضمن مفاوضات فيينا قبل الأسبوع القادم على الأقل.

وانطلقت في فيينا أوائل أبريل الماضي مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018. 

وتتركز المفاوضات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر: RT

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