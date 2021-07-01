موسكو: بعض الأطراف في مفاوضات فيينا النووية تحتاج إلى مزيد من الوقت

أكدت روسيا أن بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران ليست مستعدة حتى الآن للانتقال إلى المرحلة النهائية من الحوار.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف (وهو يترأس وفد موسكو في المفاوضات النووية) على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس: "محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لن تستأنف ما لم تكن جميع الدول المشاركة فيها مستعدة لما يفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، والأمر ليس كذلك الآن، ويحتاج بعض المشاركين إلى مزيد من الوقت".

The #ViennaTalks on #JCPOA will resume as soon as all the Participating States are ready for what is supposed to be the final stage of negotiations. This isn’t the case in point yet. Some participants need more time. Looks like we will meet in Vienna not earlier than next week. https://t.co/pFVZWXJsu5 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 1, 2021

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من غير المرجح أن يعقد اجتماع جديد ضمن مفاوضات فيينا قبل الأسبوع القادم على الأقل.

وانطلقت في فيينا أوائل أبريل الماضي مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

وتتركز المفاوضات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر: RT