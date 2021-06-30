روسيا: هناك ملامح للاتفاق حول إحياء الصفقة النووية مع إيران

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن هناك ملامح للاتفاق الخاص بإحياء الصفقة حول برنامج إيران النووي.

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وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "تجري في فيينا على قدم وساق عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل. تظهر ملامح الاتفاق المستقبلي. وهناك تفاهم عام حول سبل التحرك إلى الهدف النهائي".

وأشار نيبينزيا مع ذلك إلى أن سياسة واشنطن تجاه طهران لم تتغير بشكل عام مع انتقال السلطة من الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، إلى خلفه الديمقراطي، جو بايدن.

وأوضح المندوب الروسي: "للأسف لا نتابع حاليا مراجعة حقيقية للقرارات التي تم اتخاذها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. عمليا يواصل الطرف الأمريكي سياسة الضغوط القصوى على إيران ويستمر في انتهاك القرار 2231 لمجلس الأمن، بما في ذلك عبر الاحتفاظ بسريان العقوبات أحادية الجانب ونظام حظر الأسلحة ضد إيران، رغم انتهاء سريان كل الإجراءات التقييدية ذات الصلة عبر قناة الأمم المتحدة".

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: وكالات روسية