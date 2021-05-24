لافروف يدعو لمنع حدوث تمييز عند فتح الحدود بـ "جوازات كوفيد"

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن فتح حدود الاتحاد الأوروبي على خلفية استخدام أنواع مختلفة من شهادات التطعيم باللقاحات ضد كوفيد، لا يجوز أن تتسبب بالتمييز.

وشدد الوزير على ضرورة الأخذ بالاعتبار ومراعاة، وجود لقاحات "غير غربية" مضادة لفيروس كورونا.

وأشار لافروف إلى وجود مقترحات اليوم في أوروبا، لاستخدام "الشهادات الرقمية الخضراء"، التي ستؤكد إما الخضوع للتطعيم، أو الاختبار السلبي لوجود فيروس كورونا، أو وجود مناعة بسبب المعاناة من كوفيد سابقا.

ونوه لافروف أن هذه الخطط تهدف في المقام الأول، لتنشيط الحركة السياحية داخل الاتحاد الأوروبي".

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وقال: "هناك اقتراح من المفوضية الأوروبية، لتسهيل الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة لكوفيد. والحديث يدور عن اللقاحات المعتمدة فقط من قبل EMA أو منظمة الصحة العالمية. لكن الكلمة الأخيرة في موضوع دخول السياح من دول ثالثة، تبقى من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والكثير من هذه الدول مهتمة للغاية باستئناف السياحة من روسيا".

المصدر: نوفوستي