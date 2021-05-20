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فاوتشي: الأمريكيون يسيئون تفسير قواعد ارتداء الكمامة

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فاوتشي: الأمريكيون يسيئون تفسير قواعد ارتداء الكمامة
Reuters
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قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن بعض الأمريكيين ليس لديهم فهم كامل لأحدث الإرشادات التي وضعتها الحكومة حول ارتداء الكمامة واللقاحات المضادة لكورونا.

واعتبر فاوتشي في مقابلة مع "أكسيوس" أن الناس يسيئون التفسير القرار، معتقدين أن قرار عدم ارتداء الكمامة هو تفويض للجميع، بينما هو ليس كذلك"، مشيرا إلى أن "هذا القرار موجه إلى الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل سواء كانوا في الهواء الطلق أو في الداخل".

وأضاف: "بعض أفراد الجمهور يعتقدون أننا نقول أن الجميع لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الكمامة، ولكن هذا ليس ما قالته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وذكر فاوتشي أن التفويض الصادر عن المراكز يقول: "إذا حصلت على اللقاح، يمكنك أن تشعر بالأمان - ولن تصاب بالعدوى سواء في الهواء الطلق أو في الداخل. ولم يذكر صراحة أن على غير المطعمين التخلي عن ارتداء الكمامة".

المصدر: The Hill

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