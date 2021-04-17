التشيك تعلن "بطلي" قضية سكريبال مطلوبين لديها

أصدرت الشرطة التشيكية مذكرة بحث بشأن المواطنيْن الروسييْن ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، ضمن تحقيقات جارية في ارتكاب "جريمة خطيرة" في أراضي الجمهورية.

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ونشرت الشرطة على صفحتها في "تويتر" صورا لبيتروف وبوشيروف اللذين تشتبههما لندن بالضلوع فيما زعم بأنها محاولة اغتيال ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية في العام 2018.

وفي 5 سبتمبر 2018، وجهت النيابة العامة البريطانية اتهامات عدة لبيتروف وبوشيروف، بما في ذلك "محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال" (اللذين تأثرا بمفعول مادة كيميائية مجهولة)، فيما ادعت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية حينذاك، أن المواطنين الروسيين ضابطان في استخبارات الجيش الروسي.

ورفضت موسكو مرارا وعلى كافة المستويات ضلوعها في محاولة تسميم سيرغي سكريبال وابنته.

وصرح بوشيروف وبيتروف في مقابلة مع شبكة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين بأنهما زارا سالزبوري كسائحين لمشاهدة معالم المدينة.

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المصدر: "نوفوستي"