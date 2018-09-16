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بيسكوف: ليس لدى بيتروف ولا بوشيروف أي علاقة ببوتين

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بيسكوف: ليس لدى بيتروف ولا بوشيروف أي علاقة ببوتين
Sputnik
المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الشخصين الذي تشتبه بهما بريطانيا بتورطهما في تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال ليس لهما صلة بالرئيس فلاديمير بوتين أو الكرملين.

وقال بيسكوف، إن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الأربعاء الماضي، لم يكن معدا له سابقا.

وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي التي جاءت عقب هذه التقارير، سأل الصحفي معد الجلسة سيرغي بريليف، عن المواطنين اللذين ورد اسميهما في الاتهامات البريطانية، ليجيب بوتين بأن الحكومة الروسية تعرفت على بيتروف وبوشيروف ودعاهما للظهور في وسائل الإعلام.

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وفي اليوم التالي، بثت قناة RT الفضائية الروسية مقابلة أجرتها رئيسة تحريرها مارغاريتا سيمونيان مع بيتروف وبوشيروف.

وفي هذا الصدد، قال بيسكوف: "لا هذا (تصريح بوتين) لم يكن معدا له سابقا"، مشيرا إلى أن بريليف "لم يكن ليصبح صحفيا لو لم يستغل هذه الفرصة (لطرح مثل هذا السؤال)".

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وأضاف بيسكوف: "ما قاله الرئيس، كان مرتجلا ومفاجأة بالنسبة لنا، نحن لم نكن نعرف ما سيقوله".. "ليس لدى بيتروف ولا بوشيروف أي علاقة ببوتين، فضلا عن الكرملين".

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