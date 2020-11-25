لافروف في مينسك للقاء نظيره البيلاروسي والرئيس لوكاشينكو

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأربعاء إلى عاصمة بيلاروس مينسك في زيارة عمل تستغرق يومين، حسب وكالة "تاس" الروسية.

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وأشارت الوكالة إلى أن لافروف سيتلقي يوم الخميس رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وفي وقت سابق أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن لافروف سيشارك خلال زيارته في اجتماع مشترك لهيئتي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية، كما سيبحث الجانبان الوضع في بيلاروس وبنود الأجندتين الثنائية والدولية.

لمصدر: تاس