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أرمينيا تعلن عن تشكيل كتيبة نسائية للقتال في قره باغ

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أرمينيا تعلن عن تشكيل كتيبة نسائية للقتال في قره باغ
arminfo.info
اثنتان من أفراد الكتيبة النسائية في أرمينيا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون هوفهانيسيان، عن تشكيل كتيبة نسائية أعربت المنخرطات فيها عن رغبتهن في الذهاب إلى الخطوط الأمامية للقتال في قره باغ.

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وأوضح هوفهانيسيان عبر صفحته في "فيسبوك"، أن 100 متطوعة قد انخرطن حتى الآن في الكتيبة النسائية التي تم تشكيلها من قبل الناشطتين، ناري سوني، وناري خلغاتيان.

وفي وقت سابق، كشفت خلغاتيان، عبر "فيسبوك" أيضا، أن مجموعة الضغط النسائية التي هي عضو فيها طالبت الحكومة باعتبارهن من "المدافعين عن الوطن"، موضحة أن أبواب الكتيبة مفتوحة أمام النساء والفتيات اللواتي تتعدى أعمارهن 21 عاما ولديهن صحة بدنية جيدة، ويفضل أن تكون لديهن خبرة عسكرية معينة.

المصدر: نوفوستي

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