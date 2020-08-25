رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة أوصلت بجهاز تنفس اصطناعي

أفاد موقع "إر بي كا" المحلي أن رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، وضعت تحت جهاز التنفس الاصطناعي، بسبب مضاعقات إصابتها بالفيروس التاجي (كورونا).

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وكان أعلن في الأسبوع الماضي، أن تيموشينكو، وكذلك ابنتها وصهرها، أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

وذُكر أن درجة حرارة تيموشينكو ارتفعت، ودخلت المستشفى في العاصمة كييف في حالة خطيرة، فيما يعاني بقية الأقارب من المرض بشكل معتدل.

ووفقا للسكرتير الصحفي للسياسية الأوكرانية: "لا توجد أخبار جيدة بعد"، في حين تخضع تيموشينكو لدورة علاج مكثف، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على الإخلال بوظائف الجسم الحيوية.

المصدر: نوفوستي