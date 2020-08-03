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شركة هندية تتعاقد لتوريد ملايين من جرعات كورونا لبريطانيا بما فيها لقاح أوكسفورد

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شركة هندية تتعاقد لتوريد ملايين من جرعات كورونا لبريطانيا بما فيها لقاح أوكسفورد
Reuters
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قالت شركة ووكهارت الهندية لصناعة الأدوية، إنها تعاقدت على توريد ملايين الجرعات من لقاحات متعددة لكورونا إلى بريطانيا، بما فيها لقاح تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد.

وأضافت الشركة أنها حجزت خطوط تعبئة وتغليف في إطار اتفاق مع الحكومة البريطانية.

وقفزت أسهم الشركة الهندية 10% عقب هذا الإعلان في سوق مومباي.

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وكانت الحكومة البريطانية حجزت أيضا خط تعبئة وتغليف بشركة ريكسهام التابعة للشركة الهندية في ويلز، لاستخدامه بالكامل على مدار 18 شهرا بهدف ضمان توريد اللقاحات.

ويجري العمل على تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحا في مختلف أنحاء العالم للقضاء على الجائحة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 25 منها دخلت مراحل الاختبار على البشر.

المصدر: وكالات

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