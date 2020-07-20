لقاح "أوكسفورد" المفترض ضد كورونا يحقق نجاحا في التجارب السريرية الأولى

حقق لقاح مفترض لفيروس كورونا، ابتكره باحثون في جامعة "أكسفورد" البريطانية، نجاحا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، التي أظهرت علامات الفعالية والأمان.

وجاء في مقال لمؤلفي اللقاح نشرته الاثنين، المجلة الطبية البريطانية "لانسيت": "هناك نتائج مشجعة تشير إلى سلامة الدواء".

وأضاف المقال: "لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة، وقد لوحظ حدوث انقلاب لدى أمصال أكثر من 96 % من المشاركين في الدراسة، حيث تم إنتاج الأجسام المضادة المعادلة في 85 % منهم".

وتابع: "كان 90 % من المشاركين لديهم استجابة خلايا تي. اللمفاوية في الجسم".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد، حقق نتائج جيدة للغاية".

This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we’re not there yet & further trials will be necessary - but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 20, 2020

وأضاف: "لا توجد ضمانات.. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

المصدر: "المجلة الطبية البريطانية لانسيت + رويترز"