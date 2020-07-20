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لقاح "أوكسفورد" المفترض ضد كورونا يحقق نجاحا في التجارب السريرية الأولى

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لقاح
Reuters Andreas Gebert
تجارب علمية داخل مختبرات طبية
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حقق لقاح مفترض لفيروس كورونا، ابتكره باحثون في جامعة "أكسفورد" البريطانية، نجاحا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، التي أظهرت علامات الفعالية والأمان.

وجاء في مقال لمؤلفي اللقاح نشرته الاثنين، المجلة الطبية البريطانية "لانسيت": "هناك نتائج مشجعة تشير إلى سلامة الدواء".

وأضاف المقال: "لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة، وقد لوحظ حدوث انقلاب لدى أمصال أكثر من 96 % من المشاركين في الدراسة، حيث تم إنتاج الأجسام المضادة المعادلة في 85 % منهم".

وتابع: "كان 90 % من المشاركين لديهم استجابة خلايا تي. اللمفاوية في الجسم".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد، حقق نتائج جيدة للغاية".

وأضاف: "لا توجد ضمانات.. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

المصدر: "المجلة الطبية البريطانية لانسيت + رويترز"

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