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المكسيك تسجل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك في انخفاض طفيف مقارنة بحصيلة يوم الخميس.

وأشارت وزارة الصحة، يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 289 ألفا و174 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 34191 شخصا.

ويشكل ذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة يوم الخميس، حين تم تسجيل 7280 إصابة جديدة و730 حالة وفاة.

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وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة إصابات الخميس أصبحت قياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ 7 آلاف لأول مرة منذ تفشي الوباء.

وسُجلت في المكسيك خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.

المصدر: رويترز

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