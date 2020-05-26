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دعوة فرنسية ألمانية لفتح سريع للحدود في أوروبا

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دعوة فرنسية ألمانية لفتح سريع للحدود في أوروبا
Reuters Ralph Orlowski
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دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق الهادف للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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واعتبر الفرنسي ريشار فيران والألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك أن "على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شينغن حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك".

وفيران عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي "الجمهورية إلى الأمام"، أما شوبل فهو من الشخصيات النافذة في حزب المستشارة أنغيلا ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأكدا في الوثيقة "كان لإغلاق الحدود الفرنسية الألمانية أصلا نتائج قوية، تتعدى المنطقة الحدودية وتلقي بثقلها خصوصا على تصور العلاقة الفرنسية الألمانية"، وحثا على "تحرك سريع".

ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارا من منتصف يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

المصدر: أ ف ب

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