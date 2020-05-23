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تركيا تسجل ارتفاعا بحصيلة وفيات وإصابات كورونا

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تركيا تسجل ارتفاعا بحصيلة وفيات وإصابات كورونا
Reuters Umit Bektas
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 32 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، و1186 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأكد قوجة اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 4308 أشخاص وإجمالي الإصابات إلى 155 ألفا و686 حالة.

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وازداد عدد المتعافين من الفيروس بواقع 1491 شخصا، ليبلغ 117 ألفا و602.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة اليومية لوفيات وإصابات كورونا ارتفعت السبت بالمقارنة مع أمس الجمعة، حين تم تسجيل 925 إصابة و27 وفاة.

المصدر: وكالات

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