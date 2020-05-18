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بريطانيا.. توسيع نطاق فحوصات كورونا لتشمل الأطفال في سن الخامسة

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بريطانيا.. توسيع نطاق فحوصات كورونا لتشمل الأطفال في سن الخامسة
Reuters RAF
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الأطفال في سن الخامسة وما فوق سيخضعون لاختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد إذا كانت أعراض المرض بادية عليهم.

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وأضاف أثناء حديثه في البرلمان "إن الحكومة توسع نطاق الأشخاص المؤهلين للخضوع للفحوصات على نحو غير مسبوق"، مؤكدا أن الهدف المرجو هو بلوغ 200 ألف اختبار في اليوم بحلول نهاية مايو، بعد أن تمكنت المملكة في الأسبوع الماضي من إجراء 150 ألف اختبار يوميا.

وكانت هيئة الصحة البريطانية حذرت من متلازمة التهابية تصيب الأطفال كونها أحد مضاعفات فيروس كورونا وتتسبب في دخولهم المستشفى.

وتعتزم الحكومة فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على أغلب القادمين من خارج البلاد في محاولة لمنع الوصول إلى ذروة ثانية لتفشي الجائحة.

المصدر: وكالات

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