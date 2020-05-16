بريطانيا.. ارتفاع في الوفيات الجديدة بكورونا والإصابات تتجاوز الـ240 ألفا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 468 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34466 حالة وفاة.

وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في المملكة المتحدة ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (384 وفاة).

As of 9am 16 May, there have been 2,489,563 tests, with 136,486 tests on 15 May.



1,742,028 people have been tested of which 240,161 tested positive.



As of 5pm on 15 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 34,466 have sadly died. pic.twitter.com/NUmxLoGRgx — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 16, 2020

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3451 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 3560 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 240161.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT