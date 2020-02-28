بريطانيا تدعم تركيا في أزمة إدلب وتتوعد دمشق

نددت الخارجية البريطانية بهجوم الجيش السوري على محافظة إدلب وما خلفه من قتلى بين الجنود الأتراك مؤكدة وقوف لندن إلى جانب أنقرة، وهددت دمشق بتشديد العقوبات إن لم تتوقف في إدلب.

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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية اليوم الجمعة: "أدين مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في إدلب أمس، ونعرب عن تعازينا للحكومة والشعب التركيين. ندعم جهود تركيا حليفتنا في الناتو، للتفاوض على تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في إدلب، لأن ذلك أمر ضروري لمنع تدهور الوضع الخطير أصلا، كما سندعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم في نيويورك".

واعتبر أن ما حدث أمس يدل على "الطبيعة المتهورة والوحشية للهجوم الذي يقوم به النظام السوري وروسيا في إدلب"، مضيفا أن الهجوم "أحدث أخطر أزمة إنسانية" في تاريخ الأزمة السورية بأكملها.

وتابع: "لا يوجد ما يبرر هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي والأخلاق الإنسانية الأساسية"، متعهدا بالعمل مع شركاء بريطانيا لتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، "حتى توقف هذه الجرائم".

المصدر: RT