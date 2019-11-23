"لوموند": فرنسا الأولى أوروبيا في عدد طالبي اللجوء إليها

ذكرت صحيفة "لوموند"، أن فرنسا أصبحت لأول مرة منذ عام 2015، الدولة الأولى في أوروبا من حيث عدد طالبي اللجوء إليها.

وفسرت الصحيفة، هذا "الشذوذ الإحصائي"، بأن فرنسا أخذت تقبل الطلبات المقدمة من مهاجرين تم رفض لجوئهم في بلدان أخرى، لتتفوق على ألمانيا، التي كانت تتصدر بلا منازع في هذا المجال.

وفي أوج أزمة الهجرة، تلقت فرنسا 80075 طلب لجوء، بينما كان هذا المؤشر في ألمانيا 890 ألف طلب.

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ونقلا عن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية، ذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، تم تسجيل 120900 طلب لجوء في فرنسا، مقارنة بـ119900 في ألمانيا، فيما تلقت ألمانيا في العام الماضي 184 ألف طلب، وفرنسا 123 ألفا.

المصدر: RT