ترامب: سيكون من المفيد أن تعود روسيا إلى مجموعة G8

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، إنه سيكون من المفيد عودة روسيا إلى المجموعة.

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من جهته، علق الكرملين الروسي على الحديث عن عودة روسيا إلى المجموعة قائلا إنه سيكون من المستحيل العودة بدعوة من دولة واحدة فقط.

وكان ترامب قال أمس الأحد، إن العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، من عدمها، مؤكدا أن عودة موسكو للمجموعة سيكون "أمرا مفيدا".

وأكد ترامب على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع أن "هناك عملا مستمرا، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا، مع ما يشهده العالم"​​​.

وأضاف "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن روسيا لا تعتبر عودتها إلى مجموعة "الثماني الكبار" غاية بحد ذاتها، مشيرا إلى وجود صيغ أخرى تتيح حل مسائل كثيرة بفعالية أكبر.

المصدر: "رويترز"