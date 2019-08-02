البنتاغون: بدأنا بتصميم صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

أعلن البنتاغون الشورع في تصميم صواريخ تطلق من الأرض كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع روسيا والتي انسحبت منها الولايات المتحدة رسميا اليوم.

وجاء في بيان أصدره البنتاغون اليوم الجمعة: "باشرت وزارة الدفاع أنشطة البحث والتطوير المتواصلة منذ العام 2017 التي كانت تجري بالتوافق مع معاهدة الصواريخ. وتركزت جهودنا الأولية على البحث والتطوير لأنظمة الصواريخ المحمولة والتقليدية والمطلقة من الأرض والمجنحة والبالستية".

وتابع البيان: "امتثلت الولايات المتحدة بدقة لالتزاماتها ضمن معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، فإن هذه البرامج لا تزال في المراحل الأولى من التنفيذ".

وأضاف: "والآن بعدما انسحبنا من المعاهدة، ستواصل وزارة الدفاع بكامل طاقتها تطوير هذه الصواريخ التقليدية التي تطلق من الأرض"، مؤكدا أن الخطوة تأتي "كرد فعل متعقل على تصرفات روسيا وكجزء من مجموعة أوسع من خيارات توجيه ضربة بالأسلحة التقليدية تملكها القوات المشتركة الأمريكية".

وبرر البنتاغون قراره بالزعم أن "روسيا تقوم بتصنيع واستخدام الأسلحة الهجومية المحظورة بمعاهدة الصواريخ، مما يقوض أسس الرقابة الفعالة على انتشار الأسلحة، فضلا عن أمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، وأصر على أن "موقف حلف الناتو من المسألة موحد وواضح، ومفاده أن روسيا تنتهك معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

وأضافت الدفاع الأمريكية في ختام بيانها أنها ستعمل عن كثب مع الحلفاء للمضي قدما في تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي وحماية قدرات الولايات المتحدة الدفاعية وتعزيز روابط الشراكة.

المصدر: RT