ترامب يطالب "نيويورك تايمز" بكشف مصدرها بشأن تقريرها عن اختراق أمريكي لأنظمة الطاقة الروسية

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من صحيفة "نيويورك تايمز" الكشف عن مصدرها الذي نسبت إليه القول إن الولايات المتحدة تحاول اختراق أنظمة الطاقة الروسية.

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وكتب ترامب على "تويتر": "في صحيفة نيويورك تايمز، قصة الهجمات الأمريكية على شبكة الطاقة الروسية هي أخبار كاذبة، ونيويورك تايمز التي فقدت مكانتها تعرف ذلك​​​، يجب أن يكشفوا فورا عن مصادرهم.. إذا كانت هناك بالفعل مصادر، لا أشك بأن هذه (الأخبار) وهمية".

من جهتها رفضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اتهامات ترامب أمس لها بالخيانة، بعد نشرها مقالا حول ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية الأمريكية على منظومة الطاقة الروسية.

ونشرت الصحيفة، السبت الماضي، مقالا نقلت فيه عن مصادر لم تسمها، أن واشنطن زادت منذ عام عدد محاولاتها لإدخال برنامج إلكتروني مضر إلى منظومة الطاقة الروسية. وأفادت بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحصل بمساعدة هذا البرنامج على معلومات حول عمل هذه المنظومة، وحتى وقف عمل جزء منها.

المصدر: وكالات