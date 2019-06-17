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"نيويورك تايمز" ترفض اتهامات ترامب لها بالخيانة

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Reuters LEAH MILLIS
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها بالخيانة، بعد نشرها مقالا حول ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية الأمريكية على منظومة الطاقة الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الصحيفة ونشر في تويتر: "إن اتهام الصحافة بالخيانة أمر خطير. فقد أبلغنا مسؤولين حكوميين بمحتوى المقال قبل نشره".

ونشرت الصحيفة السبت الماضي مقالا نقلت فيه عن مصادرها أن واشنطن قامت منذ عام بزيادة عدد محاولاتها لإدخال برنامج إلكتروني مضر إلى منظومة الطاقة الروسية. وأفادت بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحصل بمساعدة هذا البرنامج على معلومات حول عمل هذه المنظومة، وحتى وقف عمل جزء من عناصرها.

من جانبه رفض الرئيس ترامب في تغريدة على "تويتر" تأكيدات الصحيفة هذه، متهما إياها بـ"الخيانة الحقيقية" وبإلحاق ضرر بالمصالح الأمريكية.

المصدر: تاس

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