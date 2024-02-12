بعد 14 عاما في سجن غوانتانامو.. أفغانيان يعودان إلى وطنهما

أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن سجينين أفغانيين كانا معتقلين في سجن غوانتانامو الأمريكي لمدة 14 عاما على الأقل تم إطلاق سراحهما من الإقامة الجبرية في عمان.

وحسب طالبان، فإنه تم إطلاق سراح عبد الظاهر صابر وعبد الكريم بفضل جهود الوساطة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وعمان.

وقد احتجز الرجلان في سجن غوانتانامو لمدة 14 عاما من عام 2002 حتى عام 2017، ثم نقلا إلى عمان، حيث أمضيا سبع سنوات تحت الإقامة الجبرية ومُنعا من السفر.

المصدر: AP + رابتلي