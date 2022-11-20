حمى السامبا تجتاح قطر.. مئات المشجعين البرازيليين يستقبلون نيمار وتشكيلة منتخب بلادهم في الدوحة

رحب المئات من محبي كرة القدم البرازيليين بمنتخب بلادهم لدى وصوله إلى الدوحة مساء السبت، بالرقص والهتافات.

وخيم حشد كبير من المشجعين المحليين والدوليين خارج فندق الفريق في أجواء احتفالية لإلقاء نظرة على نيمار وزملائه.

وقال أحد المشجعين: "جئنا من لبنان لدعم البرازيل، ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك، وسنفعل ذلك.. لدينا فريق قوي للغاية، وكما ترى فإن الجماهير البرازيلية كثيرة ويمكننا القيام بذلك".

وتستهل البرازيل أول منافساتها في نهائيات كأس العالم أمام منتخب صربيا يوم 24 نوفمبر.

المصدر: "رابتلي"